Salerno, petardo esplode in via Laspro: danneggiata auto, scale e finestre

Una notte di follia al rione Laspro di Salerno, quando allo scoccare della mezzanotte un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi dell’ingresso del parco del seminario di via Laspro. Distrutta un auto, altre due danneggiate, in frantumi decine di vetri di finestre. La potenza della deflagrazione ha divelto parte del marciapiede.

L'intervento

Alcune delle mattonelle sono volate via come proiettilli, raggiungendo i piani superiori dei palazzi vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagine di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Alcuni testimoni hanno riferito di un giovane che dopo aver acceso l’ordigno, sarebbe scappato per le scale che costeggiano il parco del seminario.