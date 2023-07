Multe a chi fa mangiare i piccioni: firmata l'ordinanza a Salerno

Il Comune di Salerno dichiara guerra ai piccioni. Il sindaco Enzo Napoli, infatti, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto assoluto di dare loro da mangiare. Ai trasgressori sarà verbalizzata una multa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Il primo cittadino, quindi, vieta di alimentare i volatili che svolazzano liberi “con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti e alimenti di qualsiasi genere”.

L'ordinanza

Previste sanzioni anche per i proprietari di immobili e per amministratori di condominio che non puliscono le zone dove i pennuti potrebbero o hanno nidificato. La decisione è stata assunta perché i piccioni possono essere portatori di malattie come la salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite e tubercolosi, trasmissibili sia all’uomo che agli animali domestici. "Sul territorio comunale – si legge nella ordinanza emanata dal sindaco Napoli – è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani e volatili selvatici, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi o posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi".