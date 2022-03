Non ha il Super Green Pass, Ruggi sospende operatore sanitario

Sprovvisto di Super green pass, è stato sospeso un altro operatore sanitario al Ruggi. Il provvedimento è stato deciso dall'azienda ospedaliera universitaria per mancanza del super Green pass.

I numeri

Al momento, sono cinque le persone sospese dall'azienda, per la maggior parte infermieri. Sono 25 totali, invece, quelli in provincia, di cui altri 19 in altri ospedali del salernitano e due nei distretti sanitari. A questi vanno aggiunte ottanta istruttorie aperte, in fase di valutazione