Giovane con dolori al braccio non viene visitato al Ruggi, la famiglia: "E' inaccettabile!"

Dolore al braccio ma quando va in ospedale non lo visitano. Questo quanto sarebbe accaduto all'ospedale Ruggi, a Salerno, secondo il contenuto di una lettera di una famiglia inviata alla redazione di LiraTV e rilanciata, poi, da altre testate. Il giovane, di 17 anni, era stato visitato la notte scorsa in ospedale perchè lamentava forti dolori al braccio. Ad accompagnarlo in pronto soccorso c'erano la mamma e il padre, intorno alle 3 del mattino. Il minore era risultato positivo al Covid, dopo il tampone. Secondo il racconto della famiglia, un medico si sarebbe "rifiutato" di visitare il ragazzo, spiegando che era necessario il ricovero in isolamento con altri pazienti Covid. L'alternativa era "riportarlo a casa"

La denuncia

“Mio figlio di 17 anni - si legge nella lettera - ha iniziato ad avvertire un fortissimo dolore al braccio tanto da chiedere di essere portato in ospedale. Ci siamo allarmarti subito anche noi a siamo corsi in ospedale, erano le 3 del mattino. Arrivati lì come prima cosa gli hanno fatto il tampone ed è uscito positivo. A questo punto la dottoressa che stava si è rifiutata di visitarlo dicendo che se volevamo lo dovevano ricoverare in isolamento con gli altri pazienti COVID e poi lo avrebbero visitato e poi ha detto ma è meglio se ve lo portate a casa. Non credo sia un comportamento accettabile e ammissibile ancora oggi anche perché ho parenti medici che mi dicono che nei loro ospedali i pazienti con il COVID ormai vengono trattati normalmente soprattutto se hanno problemi non dipendenti dal COVID. E se mio figlio avesse avuto un infarto in corso? È accaduto al San Leonardo ovviamente”. Sul caso, ovviamente, la direzione sanitaria potrà fornire la propria versione dei fatti, se necessario. Così come la famiglia, che potrebbe rivolgersi, ora, anche alle forze dell'ordine