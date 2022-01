Criticità al "Palatulimieri, Avella scrive al sindaco: "Bisogna intervenire subito"

La Commissione Consiliare Permanente Sport, Innovazione e Politiche Giovanili si è riuscita sulla vicenda-Palatulimieri dopo il sopralluogo effettutato lo scorso 18 gennaio. Nel prendere atto della possibilità di riportare ai livelli di sufficienza gli standard di sicurezza e di fruibilità attraverso interventi rapidi, mirati e non eccessivamente dispendiosi, la Commissione all’unanimità ha dato mandato al presidente Rino Avella di comunicare le proprie decisioni al sindaco Vincenzo Napoli e, per conoscenza, al direttore Settore Strutture Comunali ingegnere Luigi Mastrandea.

Le criticità

È stata quindi redatta e protocollata una dettagliata lettera. Attraverso tale missiva la Commissione comunica di aver constatato, durante il sopralluogo, una situazione complessivamente peggiore delle pur negative aspettative della vigilia. "Sono stati riscontrati - spiega Avella - seri problemi all’impianto di riscaldamento, agli spogliatoi, alle strutture delle mura. Abbiamo preso atto di infiltrazioni, di inferriate deteriorate e pericolose, di danni al parquet. Da approfondimenti siamo venuti a conoscenza della volontà dell’Ente Comune di procedere ad una gara complessiva per le manutenzioni agli impianti sportivi".

Al primo cittadino - aggiunge Avella - "abbiamo rimarcato che il Palatulimieri non è, oggi, nelle condizioni di attendere un’ora in più per interventi urgenti e indifferibili, strettamente necessari e propedeutici al mantenimento dei livelli minimi di sicurezza per gli atleti. Quindi, nelle more dell’espletamento della gara la IV Commissione Sport, Innovazione e Politiche Giovanili richiede all’Amministrazione comunale l’impegno per la realizzazione di interventi certamente dalla minore portata economico-finanziaria ma immediatamente risolutivi dei problemi più impellenti. Tanto per permettere alle società ed agli atleti salernitani di continuare a svolgere le attività agonistiche ed amatoriali”