Salerno, il "Parco delle Colonne" affidato ai giovani dell’associazione “Pianta Storie”

Tappa, oggi pomeriggio, dell’assessore all’ambiente Angelo Caramanno e del consigliere comunale Fabio Polverino al Parco delle Colonne di Salerno. Con loro i giovani dell’associazione “Pianta Storie” che avranno in gestione e cureranno per un anno l’area vedere. Tra le varie attività, ci sarà la piantumazione di alberi. Ci sarà anche un'area giochi per i più piccoli e con Comitato di quartiere, quando sarà consentito, si organizzeranno eventi di vario genere.

I commenti

Il commento di Caramanno: “E’ un’iniziativa importante soprattutto perché questi ragazzi sono stati straordinari. Complimenti a loro e anche all’Amministrazione comunale che ha messo mano in un posto probabilmente dove ci sarebbero delle difficoltà dal punto di vista emotivo a cimentarsi in un’operazione del genere. C’è chi ci ha creduto, noi l’abbiamo proposto e questi giovani ci hanno dimostrato che nulla è impossibile”Gli fa eco l’assessore Polverino: “Ripartiamo e riportiamo il verde in città, questo è lo slogan dei Pianta Storie per una bellissima iniziativa, ringrazio i ragazzi e le ragazze per aver adottato questo spledido parco, che parlerà della storia dei singoli giovani che promuoveranno tante iniziative che aiuteranno sensibilmente la cultura e il rispetto dell’ambiente”.