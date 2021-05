Accoltellamento a Pastena, gli inquirenti individuano un sospettato

I sospetti su chi abbia accoltellato un 30enne a Pastena, giovedì mattina, sarebbero ricaduti su di un uomo, primo sospettato di quanto accaduto giorni fa.

Le indagini

Si tratterebbe di un uomo che conosce la vittima. Gli inquirenti però non escludono alcuna pista, visto che c'è ancora molto da chiarire. Movente compreso. Così come le modalità del litigio che avrebbero poi portato alla coltellata, tra il pian terreno dell'atrio o ai piani superiore dello stabile. Le indagini sono coordinate dalla Squadra Mobile di Salerno. Sul posto ha lavorato la scientifica per diverse ore, repertando macchie di sangue all'interno dello stabile ma anche su alcuni vestiti trovati per strada. Si cercano anche testimoni, con un lavoro di ascolto di persone che potrebbero fornire nuovi elementi sull'episodio. La vittima ne avrà per trenta giorni, a causa di gravi ferite alle mani.