Si fingono rappresentanti, poi rapinano parrucchiere a Pastena: caccia a due banditi

Il titolare di un salone di parrucchieri in via Madonna di Fatima a Pastena è stato rapinato da due persone nel pomeriggio. Ad agire due uomini coperti da mascherina, che si sarebbero spacciati per rappresentanti di prodotti commerciali.

Il colpo

Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto dietro segnalazione della vittima. Sono stati raccolti gli elementi utili all'identificazione dei rapinatori, che avrebbero strattonato la vittima, portandogli poi via circa 600 euro. Un tamponamento tra auto, poi, sul lungomare Colombo potrebbe essere collegato alla rapina avvenuta in precedenza. Le indagini proseguono