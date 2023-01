"Pastificio Amato", al via l'abbattimento del vecchio mulino: nasce un complesso residenziale

E’ in programma per domani, presso la Prefettura di Salerno, l’incontro tra i delegati delle Ferrovie dello Stato e l’impresa per dare il via alle operazioni di demolizione dell’ex Mulino del pastificio “Antonio Amato”, situato tra Mercatello e Mariconda. La storica struttura è abbandonata da anni e presto al suo posto vedrà la luce un grande complesso residenziale con giardini e galleria commerciale con uffici e negozi.

Il cantiere

Il progetto è quello di Intesa Immobiliare che fa capo agli imprenditori Luigi Chianese e Roberto Aversa. I lavori di demolizione dovrebbero essere conclusi entro 150 giorni. Nel corso della riunione di domani i rappresentanti delle Ferrovie dovrebbero confermare che la circolazione dei treni verrà rallentata durante i giorni e gli orari concordati con l’ impresa che effettuerà l’abbattimento della vecchia struttura.