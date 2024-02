Patenti nautiche "comprate", in 46 rischiano il processo

Patenti nautiche acquistate senza esame pratico, in 46 rischiano il processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Salerno. L'inchiesta, con il blitz che risale a luglio 2022, durò otto mesi e condusse all'arresto di un sottufficiale della Capitaneria di porto (condannato in abbreviato). Dinanzi al Gip sfileranno tutti quelli che avrebbero beneficiato del documento, accusati di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, così come di qualche accusa di corruzione.

L'inchiesta

Le indagini partirono da anomalie riscontrate nel corso di una verifica di routine su procedure di rilascio delle patenti nautiche, svolte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che con i servizi tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento. Le patenti nautiche rilasciate da stampati autentici e registrate a un primo controllo sembravano regolari e venivano consegnate in cambio di 2.000/3.000 euro a seconda dell'intermediario e del tipo di abilitazione richiesta, se cioè la patente prevedeva di poter navigare entro le 12 miglia o senza limiti. Il collegio difensivo comprende gli avvocati Gregorio Sorrento, Francesco Vicidomini, Roberto Lanzi, Bernardina Russo, Stefania Pierro, Matteo Feccia, Giovanni Annunziata e Alfonso Senatore. Diverse posizioni erano state definite con stralcio, con il giudizio abbreviato, come anche per i due presunti intermediari, di Cava e Castellammare di Stabia, accusati di aver "procacciato" persone interessate al conseguimento della patente.