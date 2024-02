Patenti nautiche "comprate", più della metà degli imputati chiede di patteggiare

Patenti nautiche acquistate senza esame pratico, più della metà chiede di patteggiare. A marzo la decisione del gup. Sullo sfondo ci sono le accuse mosse a 46 persone. L'inchiesta, con il blitz che risale a luglio 2022, durò otto mesi e condusse all'arresto di un sottufficiale della Capitaneria di porto (condannato in abbreviato). Gli imputati attuali sono i beneficiari di quel tipo di documento, accusati di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, così come di qualche accusa di corruzione.

L'inchiesta

Le indagini partirono da anomalie riscontrate nel corso di una verifica di routine su procedure di rilascio delle patenti nautiche, svolte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali. Le patenti nautiche rilasciate da stampati autentici e registrate a un primo controllo sembravano regolari e venivano consegnate in cambio di 2.000/3.000 euro a seconda dell'intermediario e del tipo di abilitazione richiesta, se cioè la patente prevedeva di poter navigare entro le 12 miglia o senza limiti. Diverse posizioni erano state definite con stralcio, come per i due presunti intermediari, di Cava e Castellammare di Stabia, accusati di aver "procacciato" persone interessate al conseguimento della patente. Le pene concordate sono tutte sotto i 4 anni mentre per altri è stata avanzata richiesta di giudizio abbreviato.