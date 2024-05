Patenti nautiche "comprate" senza l'esame, accolti i patteggiamenti

Patenti nautiche comprate senza l'esame, in 37 concordano la pena e patteggiano. Le pronunce giorni fa, dal Gup, che vanno dai 5 mesi ai 2 anni. L'inchiesta, con il blitz che risale a luglio 2022, condusse all'arresto di un sottufficiale della Capitaneria di porto (condannato in abbreviato). Gli imputati sono i beneficiari di quel tipo di documento, che rispondevano di falso e in qualche caso di corruzione.

L'inchiesta

Le indagini partirono da anomalie emerse nel corso di una verifica su procedure di rilascio delle patenti nautiche, svolte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali. Le patenti nautiche rilasciate da stampati autentici e registrate a un primo controllo sembravano regolari e venivano consegnate in cambio di 2.000/3.000 euro, a seconda dell'intermediario e del tipo di abilitazione richiesta. Diverse posizioni erano state definite con stralcio, come per i presunti intermediari, accusati di aver "procacciato" persone interessate al conseguimento della patente. Tra le assoluzioni, invece, quella di un ex calciatore di serie A.