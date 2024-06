Ambulanza tampona un altro veicolo, paziente apre il portellone e fugge

Un'ambulanza tampona un veicolo della Guardia Medica, il paziente all'interno ne approfitta per darsi alla fuga. E' quanto accaduto oggi pomeriggio, a Salerno, in via Ostaglio. Il mezzo di soccorso trasportava un paziente da sottoporre a Trattamento Sanitario Obbligatorio. Nella confusione e approfittando del tamponamento con tanto di incidente, tra i due veicoli, l'uomo è uscito dall'ambulanza e si è allontanato. Per quanto accaduto, sono state allertate anche le forze dell'ordine.