Di Fenza, guardia giurata salva vita ad un paziente

"Una guardia giurata della società 'La Torre' di Salerno in servizio presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale ha salvato la vita ad un uomo. I fatti si sono registrati alle 8.30 di questa mattina, quando un paziente, che si trovava nella struttura per delle visite, ha accusato un malore e dallo spavento ha richiamato l'attenzione della guardia in servizio, Luca Benedetto.

L'intervento

La guardia, abilitata alle manovre Blsd, si è subito adoperata ad effettuare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del personale medico e dei sanitari 118. L'uomo, che aveva un infarto in corso, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, in codice rosso . Grazie alla conoscenza, da parte della guardia, delle manovre rianimatorie, si è potuto evitare il peggio, permettendo di salvare la vita al paziente". È quanto fa sapere in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale in Campania. "Ancora una volta il lavoro svolto dalle Guardie Giurate in servizio presso gli ospedali della Campania si rivela decisivo non solo per proteggere e difendere il personale sanitario e le strutture ma anche per salvaguardare la vita delle persone, in questo caso i pazienti, intervenendo prontamente in ogni situazione di rischio e pericolo. Questo episodio ci dimostra quanto sia importante essere adeguatamente formati e preparati ad affrontare ogni casistica che si può verificare sul posto di lavoro. La lucidità, la prontezza e il coraggio della guardia giurata in questione è encomiabile. Desidero rivolgere a Luca Benedetto, da rappresentante delle istituzioni, la mia più sincera gratitudine", ha aggiunto Di Fenza