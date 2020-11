Nascondeva in casa una penna-pistola e munizioni: arrestato 52enne a Salerno

Un 52enne di Salerno, G.M le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento per arma comune da sparo

Il blitz

Nel pomeriggio di ieri, infatti, i poliziotti della Squadra Mobile, avendo il sospetto che potesse detenere illegalmente armi o munizioni, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. E così hanno trovato e sequestrato, in un armadio della camera da letto, nascosta tra i suoi indumenti, un’arma da fuoco camuffata sotto forma di altro oggetto, ovvero una pistola con le sembianze di una penna, priva di matricola e segni distintivi, con nove cartucce calibro 22 custodite in un pacchetto di sigarette. Sequestrate anche delle banconote di vario taglio per oltre 30 mila euro, e in un box/cantina, tra varie masserizie, all’interno di una busta, una cartucciera con 67 cartucce per fucile calibro 12.

Le caratteristiche

La penna pistola sequestrata è risultata essere stata realizzata con estrema cura dei particolari, completa degli essenziali congegni di armamento e di sparo. Per quanto riguarda il suo funzionamento, l'azione di sparo è ad azione singola: in particolare, la cartuccia viene inserita nella camera di cartuccia; prima dell'azione di sparo, il percussore deve essere preventivamente "armato" tramite un'azione manuale, premendo e rilasciando una leva/grilletto viene liberata la molla e il percussore che percuote la cartuccia e scatena lo sparo.

L’arresto

G.M, quindi, è stato ammanettato. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’avvenuto arresto, lo ha sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.