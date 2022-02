Task force contro i "furbetti" col permesso dei disabili: raffiche di multe a Salerno

Il personale del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno, diretti dal Comandante Rosario Battipaglia, nell’ultimo periodo, coordinati dal Capitano Natale Brancaccio, ha iniziato una fitta serie di controlli per individuare le persone che usano impropriamente il permesso invalidi, sostando negli stalli a loro dedicati. La gran parte delle persone sanzionate erano solite parcheggiare, senza che gli stessi veicoli fossero asserviti realmente alla disponibilità dei “diversamente abili”. Diversi trasgressori occupavano tali posti, semmai, per potersi recare a lavoro o semplicemente fare altro.

La task force

Dopo il controllo di alcune zone del centro, in particolare piazza della Concordia, sono stati elevati: 18 verbali per uso di contrassegni altrui, scaduti o intestati a persone decedute; 4 sanzioni a veicoli che non esponevano il contrassegno; 6 permessi ritirati perché intestati a persone decedute o scaduti; 116 punti decurtati dalle patenti di guida; una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria in quanto esponeva contrassegno contraffatto che è stato sequestrato; 2 le informative all’Autorità Giudiziaria.