Chiede il permesso di soggiorno a Salerno, ma era ricercato in Germania: straniero nei guai

E’ finita, oggi, la latitanza di uno straniero, K.L le sue iniziali, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso in Germania nell’ aprile 2020. L’uomo, questa mattina, si è recato presso la sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per chiedere il permesso di soggiorno.

Il caso

Non aveva con se, però, alcun documento di identità e questo ha insospettito subito i poliziotti che, successivamente, lo hanno sottoposto alla procedura di fotosegnalamento. E così dalla banca dati si è scoperto che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura con estradizione. Di conseguenza, lo straniero è stato preso in custodia dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, in attesa che si completino le pratiche per il trasferimento.