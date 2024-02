Salerno piange il musicista Guido Cataldo: il cordoglio del sindaco

Dolore a Salerno per la scomparsa del maestro di musica Guido Cataldo. Era molto conosciuto in città (e non solo) per essere un eccellente sassofonista, clarinettista ed autore di numerose opere musicali e teatrali. Pochi mesi fa aveva presentato la traduzione in lingua napoletana del “Regimen Sanitatis” della Scuola Medica Salernitana, poi trasformata in concerto al teatro Delle Arti.

Il messaggio

Il cordoglio del sindaco Enzo Napoli: “La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la morte di Guido Cataldo. Ai familiari, amici e compagni d'arte un abbraccio di fraterna solidarietà. Il carissimo Guido è stato un artista geniale, capace di esprimere intense ed originali emozioni. Amava Salerno, la storia e la cultura della nostra città alle quali ha dedicato opere mirabili. Gli siamo grati e ne conserveremo il ricordo”.