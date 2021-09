Nuovo sfregio a Piazza della Libertà: muro imbrattato con lo spray

Sul posto, in serata, sono giunti i vigili urbani per controllare il danno. Il Comune procederà, anche stavolta, alla ripulitura delle pareti

Dopo l’olio di motore versato sulla passeggiata di Piazza della Libertà, un nuovo sfregio è stato commesso a neanche una settimana dal taglio del nastro. Questa volta si tratta di vernice utilizzata a ridosso di un muro.

Il nuovo raid

La notizia viene data dal sito Anteprima24. Sul posto, in serata, sono giunti i vigili urbani per controllare il danno. Il Comune procederà, anche stavolta, alla ripulitura delle pareti. Solo ieri, il presidente della Campania ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, aveva condannato l'episodio legato allo sversamento dell'olio di motore, aggiungendo che avrebbe "messo le mani addosso" a chiunque avrebbe commesso atti vandalici a ridosso della nuova piazza.