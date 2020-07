Minacciava di morte e picchiava la madre per la droga: arrestato 27enne a Salerno

Un ragazzo salernitano di 27 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Salerno.

Il dramma

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinate dalla locale Procura, hanno consentito di accertare ripetuti episodi di violenza che il giovane, abituale assuntore di sostanze stupefacenti, avrebbe rivolto alla propria mamma, sottoponendola a violenze, vessazioni e minacce per farsi consegnare il denaro necessario per l’acquisto della droga. La donna veniva minacciata addirittura di morte con l’uso di coltelli da cucina e spesso veniva colpita con vari utensili dal figlio. In una circostanza, quest’ultimo gli ha puntato un coltello alla gola per farsi consegnare 100 euro necessari per l’acquisto dello stupefacente e l’avrebbe intimidita a tal punto da costringerla a scappare da casa. Il giudice, alla luce dei racconti di alcuni testimoni e delle ripetute denunce della vittima, ha accolto integralmente l’istanza formulata dal pm per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del 27enne.