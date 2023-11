Pistola in auto a Salerno, torna libero uno dei due indagati

Torna libero uno dei due uomini arrestati giorni fa, a Salerno, per il possesso di una pistola. Si tratta di A.M. , che ha dichiarato di non sapere che ci fosse una pistola nella macchina guidata da V.L. , che invece dal carcere va ai domiciliari. Le accuse, per entrambi, erano di detenzione abusiva di arma clandestina in concorso.

Il blitz

Durante una perquisizione personale e veicolare, i due erano stati sorpresi con una pistola di marca Beretta calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di caricatore e 7 proiettili. Sono accusati anche di ricettazione. Chi aveva la pistola ha spiegato, ai carabinieri, di volersi difendere da alcuni spacciatori dai quali aveva comprato droga. Il gip ha convalidato l'arresto, per poi accogliere solo parzialmente la richiesta della procura di Salerno.