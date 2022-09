Finestrino rotto e pistola nell'auto, mistero a Salerno: fermato un uomo

Mistero a Salerno dove, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri sono intervenuti in via Michele Pironti, nei pressi del rione Calcedonia, dopo una serie di segnalazioni.

Le indagini

Sul posto, infatti, hanno rinvenuto un’automobile (Suv Chevrolet) con il finestrino posteriore in frantumi e con all’interno una pistola ancora “calda”. Non è escluso che l’arma possa essere stata utilizzata per mettere alcuni colpi avvenuti nell’ultimo periodo nella zona. Ma ciò che è accaduto è ancora tutto da chiarire. Fatto sta che un giovane pregiudicato (non si sa se il proprietario dell’auto) è stato fermato e condotto in caserma per accertamenti.