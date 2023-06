Pitbull aggredisce cagnolino, il cucciolo muore nonostante i soccorsi

La proprietaria non era riuscita a trattenerlo: così quando ha visto un cane più piccolo di taglia, gli è saltato addosso azzannandolo con violenza. Un pitbull non ha mollato la presa, nonostante le urla e i tentativi della padrona, così come la proprietaria del primo cane.

La tragedia

Nonostante le cure immediate presso un veterinario, il cucciolo non ce l'ha fatta ed è morto. L'episodio - come raccontato da Il Mattino - è accaduto lunedì sera, presso il centro storico. Sul posto era giunta anche la polizia, chiamata da diversi cittadini spaventati dall'accaduto e per il timore che il cane potesse aggredire anche altre persone, specie alcuni dei bambini presenti. Uno degli agenti, rimasto anche ferito, è riuscito a calmare il pitbull. Successivamente, sono stati raccolti i dati relativi alle due proprietarie. Non è escluso che la padrona del cucciolo possa ora sporgere denuncia. Sono in corso delle verifiche.