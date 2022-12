Pizzaiolo accoltellato a Salerno: "Non so chi mi ha colpito". La polizia sequestra le telecamere

E’ stato accoltellato mentre era seduto su uno scooter di fronte alla pizzeria presso la quale lavora, il 32enne finito in ospedale nella tarda serata di mercoledì al Rione Petrosino a Salerno.

Le indagini

Secondo quanto raccontato da lui stesso alla Polizia, sarebbe stato avvicinato da una persona a lui sconosciuta che lo avrebbe colpito con tre coltellate all’altezza del gluteo e poi sarebbe fuggita. Ad accompagnarlo al “Ruggi d’Aragona” alcuni passanti corsi sul posto dopo aver udito le sue urla di dolore. Il giovane - che si risulta non avere precedenti - ha riferito agli agenti della Questura di non sapere il motivo dell’aggressione visto che non avrebbe ricevuto alcun genere di minacce. Questa versione, però, non convincerebbe fino in fondo gli inquirenti, che hanno già sequestrato i filmati delle telecamere presenti nella zona per provare a risalire al movente e all’identità dell’aggressore.