Cerca di entrare in casa dell'ex moglie: la Polizia blocca uomo ubriaco a Salerno

Nuovo episodio di violenze in famiglia a Salerno. Alle prime luci dell’alba di oggi – riporta Il Mattino – un uomo, ubriaco ed in preda all’ira, ha tentato in tutti i modi di entrare in casa dell’ex moglie, che abita nella zona orientale del capoluogo.

Il caso

Le sue grida, però, hanno insospettivo e spaventato i vicini che hanno subito telefonato alle forze dell’ordine. E, così, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a placarlo e allontanarlo dall’abitazione della donna.