Furto di auto in tutta la provincia, in 6 nei guai

Il furto di almeno 43 veicoli è al centro di un'indagine, ora chiusa, nei confronti di sei persone che tra gennaio e maggio 2022 - come riporta La Città - si sarebbero rese protagoniste dei singoli furti, tra i comuni di Battipaglia, Pontecagnano, Salerno, Vietri sul Mare, Atripalda ed Avellino

I colpi

Diversi i complici non individuati. Per buona parte dei casi, appena due i colpi falliti, il gruppo agiva in più persone riunite. La maggior parte dei furti si registrò tra Pontecagnano e Salerno. Tanti i modelli di auto rubate: dalla Panda alla Multipla, a seguire Lancia Ypsilon, Jeep e Punto. Alcune macchine furono trovate nelle zone del napoletano, a pezzi, pronte per essere rivendute sul mercato nero. Per i sei indagati, finiti in misura cautelare all'epoca, la possibilità di chiedere interrogatorio prima che la procura chieda il rinvio a giudizio