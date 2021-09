Blitz al porto di Salerno, sequestrati 350 bomboloni Gpl e auto rubate: s'indaga

Una nuova operazione delle forze dell'ordine, con tanto di indagine, è in corso da venerdì, dopo quanto scoperto a seguito di controlli di routine

Traffici illeciti al porto di Salerno. Una nuova operazione delle forze dell'ordine, con tanto di indagine, è in corso da venerdì, dopo quanto scoperto a seguito di controlli di routine.

L'indagine

Personale della Dogana e agenti di polizia, insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato all'interno di un container bomboloni GPL per auto, circa 350, e 5 moto risultate rubate all'esito di prime verifiche. Le indagini sono in corso per individuare a chi fosse destinato il carico, oltre che il corriere titolare del materiale ora finito sotto sequestro.