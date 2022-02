Salerno, presentato il "Pronto Intervento Sociale”. De Roberto: "Così aiutiamo i più bisognosi"

Parte a Salerno un progetto importante rivolto a persone e famiglie in condizioni di bisogno, per motivi socio-economici o di salute anche determinati dall’epidemia da Covid-19. Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto ha presentato il “Pronto Intervento Sociale”, che garantirà la possibilità di rispondere alle emergenze (dai soccorsi ai senza fissa dimora, alle vittime di violenza, alle vittime di tratta ecc…) che si verificano anche e soprattutto di notte nella nostra città.

Il commento

“Era una sfida che ci eravamo posti già da un po' di tempo. E finalmente, anche grazie ai fondi governativi, è possibile partire con il “pronto intervento sociale”, che permetterà di dare risposte alle estreme fragilità 365 giorni l’anno, 24 ore su 24” ha spiegato l’assessore De Roberto aggiungendo: “Questo era l’obiettivo che, già in qualche modo, costituendo una rete informale con le realtà del volontariato, avevamo intrapreso, ma che adesso diventa una struttura concreta. Il tutto, ovviamente, dovrà essere sinergicamente realizzato con il settore delle Politiche Sociali e con la reperibilità notturna che noi abbiamo”. L’investimento è di 197 mila euro ma, come ha precisato l’assessore De Roberto, saranno coinvolti dei partner nel progetto per potenziare ulteriormente i servizi già attivati.