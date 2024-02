Salerno, parte la nuova refezione scolastica: pranzo del sindaco alla "Matteo Mari"

Rivoluzione mense scolastiche: non solo plastic free ma anche 100% sostenibili. Da domani (venerdì 1 marzo) sarà la Vivenda Spa in Ati con Solidarietà e Lavoro a erogare il servizio per conto del Comune. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il deputato Piero De Luca e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone verranno accolti alle ore 13 dalla dirigente dell’Istituto Matteo Mari (Piazza Alfonso Trucillo), Mirella Amato e pranzeranno con docenti e alunni.

Le informazioni

Tante le novità che verranno presentate domani: dal trasporto pasti con veicoli elettrici fino a stoviglie biodegradabili, da una particolare attenzione alle diete speciali fino ai numerosi eventi di educazione alimentare con la partecipazione di testimonial d’eccezione.

Da domani, il nuovo servizio, erogato dalla Vivenda Spa e da Solidarietà e Lavoro, porterà con sé moltissimi cambiamenti a iniziare da una maggiore attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.



Il direttore della filiale Campania per la Vivenda Spa, Donato Lopez, e il presidente di Solidarietà e Lavoro, Massimo Lopresti, spiegheranno nel dettaglio come, per il confezionamento dei pasti, saranno utilizzate vaschette, film ed etichette in materiale biodegradabile e compostabile. Ma non solo, perché le stoviglie saranno in materiale riutilizzabile: piatti e bicchieri in melammina, posate in acciaio.​ Nei plessi scolastici saranno inoltre installati erogatori d’acqua microfiltrata e nell’ottica di sostenibilità ambientale verranno utilizzati furgoni elettrici per la consegna dei pasti dal centro cottura di Pontecagnano Faiano.