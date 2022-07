Si conclude il "Salerno Pride": grande festa in Piazza Amendola, illuminato il Comune

Grande partecipazione, questa sera, al Salerno Pride, che ha sfilato lungo le strade cittadine. In tanti (omosessuali, lesbiche, bisessuali, transgender ecc..) non sono voluti mancare al corteo partito da Piazza Vittorio Veneto e arrivato in Piazza Amendola dov’è stato allestito il palco - come mostrano le foto di Antonio Capuano - per la serata conclusiva con madrina Sandra Milo.

La festa in piazza

Diversi gli interventi per la difesa dei diritti, dell’inclusione e della libertà, ma anche tanta musica e spettacolo dal vivo nel cuore della città. Contemporaneamente, il Palazzo di Città è stato illuminato con i colori dell’arcobaleno, mentre in mattinata c’è stata l’inaugurazione della panchina dinanzi alla stazione ferroviaria.