Primo giorno in zona arancione: a Salerno pochi acquisti per il maltempo

Prima giornata in zona arancione per la Campania. Da oggi, infatti, sono riaperti tutti i negozi ma permane l’obbligo di chiusura per bar e ristoranti, 7 giorni su 7, con l'asporto consentito fino alle ore 22. Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

A Salerno

A causa del forte maltempo, che ha provocato allagamenti e disagi alla circolazione veicolare in molte zone della città, poche persone si sono riversate sulle vie dello shopping, in particolare - come mostrano le foto di Antonio Capuano - su Corso Vittorio Emanuele. Soltanto alcuni, ovviamente muniti di ombrello, si sono recati nei negozi per fare i primi acquisti natalizi.

Gallery