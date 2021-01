Salerno in zona gialla: riecco i bar con i tavolini all'aperto, alcuni ristoratori rinunciano. E spuntano i primi saldi

Salerno prova a tornare alla normalità almeno per due giorni (oggi e domani) in cui è in vigore di nuovo la zona gialla. Questa mattina diverse persone sono scese in centro, soprattutto su Corso Vittorio Emanuele, dove i negozi hanno finalmente riaperto dopo le restrizioni della zona rossa legate alle festività natalizie.

Bar e ristoranti

Aria di normalità, dunque, seppur non mancano le differenziazioni: mentre i bar hanno riaperto ufficialmente allestendo anche i tavolini all’aperto, alcuni ristoranti/pizzerie hanno preferito non attivare il servizio ai tavoli per questi due giorni ed attendere le disposizioni che arriveranno con il prossimo decreto. E’ il caso, ad esempio, della “Resilienza” di via Santa Teresa. Attualmente è consentito l’asporto a pranzo e a cena fino alle 22, mentre la consegna a domicilio a pranzo e cena fino alle 23.

I saldi anticipati

Nonostante inizino ufficialmente l’11 gennaio, alcuni negozi salernitani hanno già messo gli sconti fino al 50%. E’ il caso, ad esempio, di Benetton, Alcott, Gutteridge.

Gallery