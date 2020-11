Salerno nel primo giorno di zona rossa: lungomare blindato, strade presidiate dalle Forze dell'Ordine

Primo giorno di zona rossa per Salerno. Già questa mattina le strade del capoluogo (come mostrano le nostre fotografie) appaiono totalmente diverse rispetto a quanto registrato nei giorni scorsi.

I controlli

Presidiato dall'Esercito e dalla Polizia Municipale il lungomare, dov'è chiuso anche il chiosco situato sulla spiaggia di Santa Teresa. I bar, come disposto dal Dpcm, possono fare solo asporto. Pochissime persone sul Corso. Strade deserte del centro e anche della zona orientale, pattugliate da Polizia e Carabinieri in sinergia con i vigili urbani, ma di persone in giro non se ne vedono, soltanto qualche auto di passaggio. Chiusi anche i parchi pubblici.

L'ultimo giorno pre-lockdown