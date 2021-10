Nuova protesta delle cooperative sotto al Comune: "Il sindaco ci riceva"

Nuovo sit in di protesta delle cooperative dinanzi all’entrata del Comune di Salerno, ancora blindato per i giornalisti. Circa 90 lavoratori di ben otto cooperative non stanno ricevendo più lo stipendio. Su di loro pende, infatti, l’inchiesta giudiziaria che ha travolto, nelle scorse settimane, proprio dirigenti e politici di Palazzo di Città. Nel mirino della Procura di Salerno gli appalti affidati a tali cooperative per servizi di pubblica utilità.

L'appello a Napoli e De Luca

Al fianco dei lavoratori, ancora una volta, il segretario Fiadel Salerno Angelo Rispoli, che davanti alle telecamere ha lanciato un ennesimo appello all’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Vincenzo Napoli, affinchè riceva una delegazione dei lavoratori. “In caso contrario – ha spiegato Rispoli - chiederemo al Prefetto di convocare un tavolo di concertazione”. Un messaggio, infine, è stato rivolto anche al governatore De Luca: “Ha creato, da sindaco, Salerno Pulita e Salerno Mobilità. Un’intuizione positiva. Ora chiediamo che per questi lavoratori scatti la clausola sociale. Vanno aiutati, non dimenticati”.