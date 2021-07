E' il No Green Pass Day a Salerno: in piazza ristoratori e partite Iva

Un’altra manifestazione è prevista per sabato 31 luglio, sempre in Piazza Portanova, e in contemporanea si svolgerà in altre città della Campania (Napoli-Piazza Dante, Caserta-Piazza Carlo di Borbone, Avellino – Piazza della Libertà)

E’ il giorno della manifestazione “No al Green Pass Obbligatorio” che andrà in scena, questa sera, alle 20, in Piazza Portanova a Salerno. Ad organizzarla partite Iva, ristoratori, titolari di palestre e semplici cittadini che fanno rete sui social network. Un sit in pacifico – fanno sapere i promotori – per dare, anche dal capoluogo salernitano, un forte segnale al Governo Draghi, contro quella che ritengono un’ennesima misura a danno delle loro attività.

L'altro appuntamento

Un’altra manifestazione è prevista per sabato 31 luglio, sempre in Piazza Portanova, e in contemporanea si svolgerà in altre città della Campania (Napoli-Piazza Dante, Caserta-Piazza Carlo di Borbone, Avellino – Piazza della Libertà). I manifestanti campani stanno sponsorizzando le iniziative tramite i social e su Telegram, dove la foto del gruppo a cui sono scritti riporta il simbolo di una svastica e la scritta: "Obbligatorio Green Pass. Perché non accada".