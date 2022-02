"Apertura parziale..abbandono totale": sit in di protesta al Parco del Mercatello

Sit in di protesta, questa mattina, davanti al Parco del Mercatello a Salerno. Ad organizzarlo la Casa della Sinistra, Semplice Salerno-Primavera Salernitana, Sinistra Italiana, Possibile, M5S, CittadinanzAttiva Salerno e Hormé Liberi Di Crescere per denunciare la chiusura da mesi di quasi tutti i parchi pubblici, la loro mala gestione e la precarietà del lavoro per chi è impiegato nella loro cura.

La denuncia

Nella giornata di ieri, il sindaco Vincenzo Napoli ha annunciato la parziale riapertura del Parco ed anche alcuni lavori di riqualificazione. Ma, a quanto pare, le sue parole non hanno convinto affatto i promotori dell’iniziativa di oggi. Il gruppo Semplice Salerno – Primavera Salernitana denuncia: “La città non è un insieme di fabbricati, è un insieme di spazi pubblici. La cura del verde pubblico e la piena fruibilità dei parchi sono essenziali per la qualità della vita.Frammentare i servizi di manutenzione del patrimonio urbano e di gestione dei parchi è un errore madornale. Un unico gestore significa ridurre i costi e aumentare la qualità del servizio.Esternalizzare questi servizi è sbagliato. In questo modo la gestione risponde a interessi privati, si genera precarietà del lavoro, non si rafforzano e valorizzano le società pubbliche.L’Amministrazione deve spiegare ai cittadini perché la manutenzione del territorio e la gestione dei parchi non possono essere affidate alle aziende di proprietà del Comune create per questo scopo. Unire lavoro buono e cura degli spazi pubblici è possibile”.

Sui social la consigliera comunale Elisabetta Barone scrive: “La maggioranza consiliare in fedele tradizione della precedente ne ha ereditato immobilismo e incapacità di gestione e soluzione dei problemi”.