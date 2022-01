Genitori No-Dad: “L'ordinanza di De Luca è illegittima". Domani protesta a Salerno

I genitori No-Dad vanno all'attacco dell'ordinanza di De Luca che impone la chiusura delle scuole in Campania. In particolare l'associazione Scuole Aperte Campania è decisa a pungolarla dal punto di vista della legittimità. Con un comunicato ha messo in guardia i genitori e dato indicazioni chiare, diffidando anche i presidi dall'applicarla.

La denuncia:

“A seguito della emanazione dell’ordinanza regionale n.1/2022, l’Associazione Scuole Aperte Campania invita le famiglie a diffidare i dirigenti scolastici che, nelle prossime ore, dovessero comunicare l’attivazione della didattica a distanza nei loro istituti. A tal fine, l’Associazione ha anche messo a disposizione un modello di diffida. La citata ordinanza, infatti, non prevede l’avvio della DAD e, soprattutto, a livello nazionale, il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e s.m.i., ha disposto la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza esclusivamente in zona rossa. Tali previsioni, peraltro, non sono state modificate dal DL appena entrato in vigore (n.1 del 7 gennaio 2022. Se i dirigenti scolastici agiranno in difformità rispetto alle previsioni di legge, quindi, le famiglie potranno agire nelle sedi opportune per il ripristino immediato della legittimità e della legalità violate”

La protesta a Salerno

Intanto, a Salerno, domani (domenica 9 gennaio), alle ore 10, sotto la Prefettura in Piazza Amendola, è stato organizzato un sit in dal Coordinamento Scuole Aperte Salerno, Cobas Scuola Salerno, Hormè – Liberi di Crescere e Zainetti Gialli.