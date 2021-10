Lunghe attese per prendere il bus, nuova protesta degli studenti a Fuorni

È accaduto oggi alle 16.30 nel quartiere Fuorni, a Salerno, un episodio di protesta da parte degli studenti di Salerno, i quali, dopo essere usciti da scuola alle 13:50, hanno atteso due ore e mezza per salire su un pullman diretto verso Bivio Pratole, Bellizzi e Battipaglia.

L’arrivo dei poliziotti

L'intervento della Polizia è servito per ristabilire l'ordine pubblico e garantire il trasporto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Gli studenti del "B. Focaccia" manifesteranno domani mattina in Piazza Amendola per chiedere al Prefetto la deroga agli ingressi articolati.