In Provincia il seminario per lo sviluppo sostenibile del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi a Palazzo S. Agostino, si è tenuto il Seminario “Strumenti e Opportunità offerti agli Enti locali dalla CDP e dal GSE per lo sviluppo sostenibile del territorio” organizzato dalla Provincia di Salerno in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Gestore Servizi Energetici.

Il seminario ha approfondito il nuovo modello di concessione dei finanziamenti per la PA. Sono stati presentati i prodotti e i servizi finanziari offerti alla Pubblica Amministrazione quali per es. il Prestito Green, con particolare attenzione agli Enti Locali. È stato un progetto di informazione e formazione sulle nuove opportunità che permette di sviluppare competenze utili a ottimizzare il conseguimento degli obiettivi e l’utilizzo delle risorse, nonché di accompagnare la programmazione. Il ruolo dei Comuni è fondamentale per aumentare le risorse per i territori e accelerare il processo di cambiamento. È possibile aderire ai prestiti CDP entro il 26 aprile p.v.

“La Provincia di Salerno quindi - dichiara il Presidente Franco Alfieri - ha l'obbligo di promuovere iniziative a favore dei Comuni e sosterrà i territori per ciò che riguarda il supporto al coordinamento e alla programmazione. Questo al fine di segnare una decisiva innovazione nel modello di governance e garantire il conseguimento degli obiettivi e dei relativi risultati attesi.”

All’incontro ha portato i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. Sono intervenuti per la CDP - Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, Francesca Mangia e Salvatore Russo, per il GSE - Funzione Promozione e Assistenza alla PA, Irene Marsella.