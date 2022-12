Pulizia il 25 e il 26 dicembre, la Fiadel preoccupata: "Salerno Pulita impiegherà meno di 30 unità"

Rispoli: "Rispettiamo la decisione, tuttavia non la condividiamo e riteniamo giusto che la città sappia quanto deciso dai vertici dell'azienda. Non si spari come sempre sui lavoratori"