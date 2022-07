Assunzione interinali a Salerno Pulita: attimi di tensione, Celano e Ventura scrivono al sindaco e al prefetto

Attimi di tensione, questa mattina, presso la sede di Salerno Pulita, nella zona industriale di Salerno. Necessario, infatti, l'intervento della Polizia per sedare gli animi di alcuni lavoratori: secondo una nota dei consiglieri di opposizione Roberto Celano (FI) e Domenico Ventura (FdI) alla base del malcontento, ci sarebbero le procedure di assunzione di risorse interinali.

La nota dei consiglieri

"Salerno Pulita S.p.a sta procedendo ad assumere personale interinale, presumibilmente per sostituire lavoratori in ferie. Troppo spesso in passato lo stesso Ente ha abusato dei contratti di somministrazione di lavoro ed ha assunto dipendenti con tale modalità, finendo per utilizzarli per anni come fossero lavoratori a tempo indeterminato, per poi stabilizzarli con procedure appositamente predisposte. - scrivono Celano e Ventura- Tale procedura apparirebbe non solo poco trasparente, in quanto non preceduta dalla necessaria divulgazione dell'informazione, che si potrebbe pensare sia stata veicolata tra gli aspiranti lavoratori ritenuti più adeguati dal sistema di gestione, ma sembrerebbe anche non conforme alle norme vigenti. Le assunzioni, sebbene con le modalità succitate, parrebbero, infatti, violare la L.R. n.14/2016 che imporrebbe agli Enti impegnati nel ciclo integrato dei rifiuti di verificare, prima di procedere al reclutamento, se vi siano lavoratori già dipendenti dei Consorzi di Bacino, ed attualmente in lista di mobilità, disponibili ad essere impegnati anche stagionalmente".

L'appello al sindaco e al prefetto