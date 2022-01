Salerno Pulita, in arrivo il bando per il reclutamento di 25 giovani

Opportunità di lavoro per under 36 alla prima esperienza lavorativa o disoccupati da almeno sei mesi, alla Salerno Pulita. In arrivo, il bando affidato a una società esterna per il reclutamento del personale: come riporta La Città, già siglata la delibera a firma dell’amministratore unico, Vincenzo Bennet.

Dovrebbero essere 25 i giovani operai che sostituiranno i pensionati del settore pulizie.