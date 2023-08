“Il decoro premia”, buoni sconto ai giovani: l’avviso per i commercianti di Salerno Pulita

Pubblicato sul sito di Salerno Pulita l’avviso rivolto ai commercianti salernitani che vorranno aderire all’iniziativa “Il decoro premia", che prevede buoni sconto del 15% da praticare ai giovani. Da ottobre, nelle sere di venerdì, sabato e domenica, la società che gestisce il servizio di igiene urbana allestirà due postazioni per la raccolta di bottiglie di vetro e di sacchetti per cibo d’asporto. Ai giovani che li conferiranno verranno dati dagli operatori di Salerno Pulita questi buoni sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. E’ un modo per sensibilizzare le nuove generazioni al decoro urbano, al rispetto dei luoghi pubblici e anche alla raccolta differenziata che consente di avviare al riciclo materie prime importanti, come il vetro e la carta e il cartoncino, che altrimenti con lo spazzamento delle strade finirebbero nel non differenziabile.

Le modalità

I commercianti che vorranno aderire dovranno compilare un modulo che troveranno al link https://www.salernopulita.it/il-decoro-premia. Una volta compilato sarà sufficiente premere il tasto invia. Per rispondere all’avviso c’è tempo fino al prossimo 15 settembre. I loghi delle attività commerciali che aderiranno saranno stampati su un cartellone che sarà utilizzato nelle conferenze stampe, sui roll up esposti nelle postazioni di raccolta, sui volantini, sul sito e sulle pagine social aziendali. Ai commercianti sarà dato anche un adesivo da esporre nel proprio negozio.