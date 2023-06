Salerno Pulita: già assegnati 100mila punti per i premi, con la card di successo

Già 800, i salernitani che si sono iscritti al circuito Promoshops e Salerno Pulita: finora sono stati assegnati oltre 100mila punti per i premi. Tra le funzioni previste della tessera plastificata “Una card di successo” - inviata a mezzo posta agli intestatari di utenza domestica Tari – c’è, infatti, pure quella di ricevere punti, portando oggetti da riciclare ai centri di raccolta comunale Fratte e Arechi e quando si ricevono i kit di buste e sacchetti per la raccolta differenziata. Per poterli accumulare, però, bisogna accreditarsi al circuito Promoshops, dove i punti assegnati da Salerno Pulita potranno sommarsi a quelli delle altre aziende, locali e nazionali, che aderiscono al circuito, anche per acquisti effettuati on-line. I punti daranno diritto a premi, il cui catalogo è consultabile anche attraverso l’app Rdpromocard.

Come richiedere la tessera

Salerno Pulita, inoltre, informa gli intestatari di utenza domestica Tari che non abbiano ancora ricevuto la tessera a casa, che potranno riceverla attraverso il sito Salernopulita.it, cliccando su “Una card di successo”. Con i dati forniti nell'apposita area, sarà possibile risalire alla causa della mancata consegna e si potrà provvedere, dunque, ad un nuovo inoltro della tessera plastificata.