Salerno Pulita, ecco i cartelli contro l’abbandono dei rifiuti

Questa mattina in via Paradiso di Pastena, al termine della rimozione di rifiuti ammassati in una micro discarica, gli addetti di Salerno Pulita hanno installato il primo cartello con la scritta “Area pulita. Questa zona è stata bonificata dai rifiuti abbandonati da incivili. Aiutaci a mantenerla così”.

L'appello ai cittadini

L’iniziativa dell’apposizione di cartelli (su cui viene inserita la data dell’intervento) nelle aree bonificate è stata presa per invitare i cittadini a collaborare, contribuendo con comportamenti virtuosi al decoro della città, ma anche per segnalare alla cittadinanza l’intervento effettuato. Spesso, infatti, capita che nell’area appena ripulita vengano subito abbandonati altri rifiuti, sicché passanti e residenti sono indotti a pensare che non ci sia stata alcuna bonifica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio

Nel 2019 Salerno Pulita ha effettuato oltre seimila interventi straordinari, nel computo, oltre alle micro discariche, sono calcolati anche gli interventi di rimozione e pulizia intorno alle campane per il vetro, quelli svolti insieme ai vigili urbani e per “Luci d’artista”