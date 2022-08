Guasto alla cabina elettrica, Salerno Pulita isolata: non è raggiungibile al telefono

Per un guasto alla cabina elettrica, la sede centrale di Salerno Pulita, in via Tiberio Claudio Felice nella zona industriale di Salerno, è senza energia elettrica da questa mattina. I servizi di spazzamento e raccolta sono stati garantiti regolarmente e verranno effettuati anche quelli previsti nel pomeriggio, ma sono ferme tutte le attività amministrative.

I disagi

Ovviamente non funzionano neanche le linee elettriche, per cui non sarà possibile mettersi in contatto con l’azienda. Salerno Pulita “si scusa per gli eventuali disagi che la mancanza di energia elettrica potrebbe arrecare ad utenti e fornitori e confida, tenendo conto del periodo festivo, nella soluzione almeno in giornata del problema”.