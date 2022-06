Igiene e decoro per i turisti: Salerno Pulita accoglie la richiesta di incontro di Federalberghi e Sib

Accogliamo, con grande piacere, la richiesta di un incontro, pervenuta nei giorni scorsi dai rappresentanti di Federalberghi Salerno e Sib Antonio Ilardi e Alfonso Amoroso: ogni soluzione che punta al miglioramento della raccolta differenziata e della qualità di vita della nostra città sarà valutata con attenzione e, dove possibile, accolta.

Lo rende noto Salerno Pulita, dopo la richiesta di incontro sul tema dell'accoglienza e del decoro per i turisti, suggerito da Federalberghi. "Siamo pronti ad incrementare i servizi per la raccolta differenziata per bar, ristoranti, strutture turistiche e stabilimenti balneari: a tutti gli operatori commerciali chiediamo massima collaborazione e garantiamo massima disponibilità. - concludono dalla società addetta alla pulizia comunale- Entro l'inizio della prossima settimana, dunque, inviteremo i rappresentanti di Federalberghi e Sib ad un confronto costruttivo e concreto".