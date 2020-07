Salerno Pulita, 200 lavoratori passano da part time a full time

Chiuso accordo per il passaggio dei lavoratori ex cooperative ed ex interinali della Salerno Pulita da part time a full time. "Un accordo importante che finalmente sana una discriminazione tra lavoratori della stessa azienda" dichiara il segretario generale della Fp Cgil Antonio Capezzuto.

La vertenza

A partire dal 31 agosto circa 200 lavoratori, per 10 anni con contratto precario, raggiungeranno le 38 ore di lavoro. Inoltre, i 25 lavoratori dello spazzamento provenienti dal settore pulizie, vedranno il passaggio dal Livello J al livello 2B entro il 1 dicembre 2020. "Ora - aggiunge Capezzuto - finalmente potremo discutere con Comune e Società di un nuovo piano industriale e di come rendere funzionale il lavoro della società al servizio di una città più pulita".