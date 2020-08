Ritiro degli ingombranti, Salerno Pulita avvisa: "Il numero verde non è attivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno Pulita comunica che per motivi di riorganizzazione il numero verde 800 563387 per il ritiro degli ingombranti non è più attivo. In attesa che venga istituito un nuovo numero verde, per prenotare il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti presso il proprio domicilio, bisogna telefonare al numero 089 2882036 del centro di raccolta Arechi.