Raccolta differenziata e pulizia migliorate in città, secondo Bennet: "Tutto merito dei dipendenti di Salerno Pulita"

"I traguardi raggiunti da Salerno Pulita nel miglioramento della raccolta differenziata e della pulizia della Città di Salerno hanno dei protagonisti: e sono tutti i dipendenti ed i collaboratori della nostra azienda", lo ha sottolineato Enzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita.

Il ringraziamento

"Sin dal primo minuto, hanno condiviso gli obiettivi, anche ambiziosi, che ci eravamo preposti come l'eliminazione delle campane per la raccolta del vetro e l'adozione del nuovo calendario per la raccolta che, in una prima fase, ha stravolto le abitudini dei salernitani. E' a loro, a tutti i nostri dipendenti, che rivolgo un sentito ringraziamento per quanto realizzato negli ultimi mesi", ha concluso Bennet, ringraziando dipendenti e collaboratori dell'azienda.

L'altra voce

Quasi quotidiane, tuttavia, le segnalazioni che continuano a giungere alla nostra redazione circa la sporcizia e i rifiuti troppo spesso abbandonati in strada, senza criterio, da incivili. Dal centro, alla zona orientale fino alle frazioni collinari, innumerevoli i salernitani che chiedono maggiori controlli per tutelare il decoro e l'igiene della città e, al contempo, una più efficace opera di pulizia da parte di chi di dovere, per restituire un'immagine dignitosa al territorio.